La croisière s’amuse dans l’espace

Armando Iannucci s’est taillé une belle part du gâteau avec sa satire politique, Veep. Cette fois-ci la satire sort de notre atmosphère pour virevolter dans l’espace, avec sa nouvelle série intitulée Avenue 5, visible sur OCS en US +24. !!Une comédie de science fiction, dans une luxueuse croisière tournant autour de Saturne, aux alentours de 2060. Voyez les clichés de la croisière (actuelle) vous sauter à la face, avec les retraités en chemises hawaïennes, se baladant entre les différents bars et activités du complexe. Bingo! Un panel de portraits, des ambiances futuristes, des panoramas donnant sur les abîmes spatiaux et les planètes environnantes; « Avenue 5 » traverse le système solaire jusqu’à un petit pépin: le paquebot spatial va connaître une déviation de trajectoire et prolonger le séjour. L’équipage essuie des critiques virulentes et tente de garder le calme à bord. Même au poste de commandement, sur Terre, le contrôle semble être difficile à retrouver. !Le capitaine fringant, Ryan Clark, interprété par l’âme du show Hugh Laurie, se faufile au milieu des critiques et des galimatias incessants pour prôner le calme. Difficile de tout gérer, surtout quand le propriétaire de l’engin, Hermann Judd (Josh Gad), bavard et même délicieusement insupportable, complique les choses à force de fourrer son nez partout. !Directeur de croisière à la dérive, Capitaine Clark se bat pour maintenir le cap, pour construire une histoire avec ses fulgurances hilarantes, mais également sa lente mise en action. Il faudra se farcir 2 premiers épisodes un peu brinquebalants, pour que les 3ème et 4ème épisodes s’émancipent de l’entrée en matière boiteuse. Grâce aux différentes blagues récurrentes – ces fameuses vidéos qui défilent en arrière-plan – où Ryan Clark demande si vous aimez les pancakes ou les bières. Un élan humoristique couplé à une panique générale bien loufoque. Des passagers un peu bêtes, des couples en thérapie continuelle; de ce foisonnement, se dégage l’autre personnage fort du show: Karen Kelly (Rebecca Front), une passagère bien curieuse et envahissante – son apport est primordial pour le récit. !« Avenue 5 » déploie de nombreux personnages, inégaux, mais plutôt bien écrits pour hisser la série toujours plus haut. Armando Iannucci, avec cette plume drôle et sombre, propose quelques moments intelligents, portant plus haut les ambitions du show. Si bien que Ryan Clark ressemble dans une certaine mesure à Selina Meyer, le personnage de Julia Louis-Dreyfus dans « Veep », ces individus à « 2 visages ». !Une chose est sûre: « Avenue 5 » n’a pas la même folie que « Veep », certes, pourtant la percée intersidérale possède un sens de l’humour assez aiguisé pour nous garder attentif. Bien que pantouflard dans ses 2 premiers épisodes, la série construit son intrigue à l’image du vaisseau: vaste et…en surchauffe – humoristique. Si vous faites preuve de patience, vous serez récompensé et rirez à gorge déployée.