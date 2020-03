Faiseur de rois, tacticien hors pair, Philippe Rickwaert (Kad Merad) est resté dans l’ombre des grands. Le petit prolo à la fine gâchette connaît l’obscurité comme personne. C’est lui-même qui a poussé Amélie Dorendeu (Anna Mouglalis) sur le trône de la République française.

Pour vaincre, il faut haïr !

Faiseur de rois, tacticien hors pair, Philippe Rickwaert (Kad Merad) est resté dans l’ombre des grands. Le petit prolo à la fine gâchette connaît l’obscurité comme personne. C’est lui-même qui a poussé Amélie Dorendeu (Anna Mouglalis) sur le trône de la République française. Baron Noir, 3ème levée, sonne le retour au premier plan d’un homme au sens politique aiguisé comme une lame. !!Toujours en constante évolution, empêtré dans un milieu politique en plein bouleversement, Jean-Baptiste Delafon et Eric Benzekri continuent à surfer sur la vague d’une politique française en pleine implosion. Révolution citoyenne ou barbarie? Baron noir (saison 3) fusionne la stratégie et la violence, dans une transition politique ambitieuse. Les agissements et les ambitions de Rickwaert offrent une entrée en matière intense, parfois difficile à suivre, où les tactiques fumeuses fleurissent à vitesse grand V. Car rebondissements il y a, ficelles politiques et alliances sont toujours au menu. !Rickwaert, gonflé à bloc depuis ses envies présidentielles, avance en silence et (encore) dans l’ombre pour faire tomber Dorendeu. En s’alliant à Vidal, au parti Debout le peuple, le baron noir prépare son avancée sur l’échiquier. En usant de chacun des acteurs principaux pour accéder à son obsession du pouvoir suprême: la présidence. Quitte à écraser les autres, la manoeuvre « Rickwaertienne » se refuse de rester dans l’ombre ; cette fois-ci, le fin tacticien la joue grandiloquente, aspiré par les arcanes du pouvoir. !Outre les manigances politiques et la folie de la fake news – l’épisode 4 l’exprime de manière habile -, cette 3ème saison s’étend à travers une vraie diatribe autour de l’image d’un élu politique passant avant ses idées politiques. « La personnalité prend le pas sur le programme, la démocratie s’affadit » déplore Amélie Dorendeu, à l’occasion d’une interview avec Karine le Marchand. L’importance d’être « dans les clous », d’avoir une image immaculée, bichonnée de toute part par des conseillers en communication payés à prix d’or ; Rickwaert se doit, lui, de se détacher de sa ligne de campagne pour vaincre son image écornée d’ex taulard. Une nouvelle ligne s’offre à lui, visant à dégommer ces êtres outrecuidants qui cherchent à le faire ployer. !Plus hargneuse que la saison 2, mais peut-être moins réussie que les 2 cuvées précédentes, Baron noir 3 ouvre grand la marmite politique hexagonale pour y jeter les nombreux personnages imaginés par le duo Benzekri/Delafon. En brassant ce grand bassin de portraits peints au vitriol, où Kad Merad se sublime, persévérant dans le meilleur rôle de sa carrière, le récit s’enfonce dans une France clivante. Un purgatoire, un fossé toujours plus creusé entre le peuple et les hautes sphères de la République. L’État contre le populisme. Les riches au pouvoir et les pauvres en queue de peloton. !Alors quand ce scrutin-roi – la présidentielle – arrive à grands pas, la mécanique se plaque sur une palette de personnages poussés dans les cordes. Sur le ring, la véritable nature de Rickwaert s’affiche et l’autodestruction n’est qu’à quelques encablures. Nombreux sont ceux qui s’apprêtent à armer les uppercuts pour arriver au sommet ; d’autres sont perdus au milieu du marasme politique et jettent l’éponge. Et dans tout ça, l’honnêteté, elle est où ? « La présidentielle est devenue une série télévisée » s’insurge Amélie Dorendeu – comme un clin d’oeil à une réalité dépassant la fiction. Avec le spectre du « syndrome Donald Trump ; des tweets en roue libre », Baron noir dépoussière le gaullisme, ou s’amoncellent haine et mépris, comme l’incarne cette phrase dégoisée par Rickwaert : « pour vaincre, il faut haïr. » Une saison 3 qui canarde sur tout ce qui bouge.