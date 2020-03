Berlinale : les 2 films à voir sur OCS

Alors que l’iconique Jeremy Irons va donner les 3 coups de la 70e édition du festival international de Berlin, communément appelé la Berlinale, le 20 février, OCS propose une revisite des moments forts des éditions précédentes.

Car oui, l’événement cinématographique berlinois – l’un des 3 festivals légendaires avec la Mostra de Venise et le Festival de Cannes – propose chaque année pléthore d’oeuvres singulières, faisant souvent écho à notre société. La Berlinale possède cette dimension très politisée, radicale quand il est l’heure de poser un regard critique sur notre monde. En témoigne, par exemple, la récompense suprême du festival, l’Ours d’or, décernée en 2016 au documentaire «Fuocoammare», du cinéaste italien Gianfranco Rosi, traitant de la crise migratoire à Lampedusa. L’affaire Preynat sous l’oeil avisé de François Ozon.

En 2019, François Ozon s’est démarqué de la sélection avec son «Grâce à Dieu». Un prêtre accusé d’agressions sexuelles, Bernard Preynat – parfaitement interprété par un Bernard Verley taiseux et passif. Pour le faire ployer, c’est à travers la lentille de 3 enfants que le film se constitue. L’oeuvre décortiquée en 3 chapitres, sans cruauté aucune, révèle une chronique sensible faite de flash-backs mettant en scène les agressions dans la chaleur estivale. Un silence assourdissant, une bataille juridique et administrative, mais surtout émotionnelle. En s’emparant d’un sujet toujours d’actualité, François Ozon sort de sa zone de confort – habituellement cantonné à la fiction – pour heurter de plein fouet le déni de l’Eglise.

La figure Preynat, en ange du mal, hante un récit d’une profonde justesse, avec nombre d’échanges verbaux et virtuels entre l’Eglise et des hommes marqués à vie, à l’innocence brisée. Un chemin de croix traité de manière prodigieuse, en forme de mise en pièces d’une politique du silence, instaurée par les hautes sphères ecclésiastiques. De ces 3 chapitres, 3 hommes à la dérive ; l’un refoule, l’autre vit avec, et le dernier perd pied. Ozon insère différents tons pour capter la souffrance de chacun. 3 exemples pour 3 stades émotionnels ; «Grâce à Dieu» est un triptyque au traitement clinique, une déflagration de sensibilité bercée par des airs cathartiques.!Jeudi 20 février à 20h40, sur OCS.

«Utøya», le plan-séquence de l’horreur. Il était le film dérangeant, le sujet brûlant – tellement bouillant qu’il a provoqué un tollé – de l’édition 2018. Sur les traces des victimes d’Anders Breivik, ce 22 juillet 2011 sur l’île d’Utøya. Un massacre reconstitué et signé par Erik Poppe, dans un registre dramatique emprunt de violence fasciste. «Utøya» est à classer sous le genre du survival, où l’horreur se terre hors-champ, comme une ombre avançant toujours plus, rôdant dans les parages pour nous happer dans son obscurité. Immersion sanglante à la sulfateuse ; la folie meurtrière de Breivik trouve son acmé quand 500 jeunes sont réunis sur une île. Une opportunité en or pour le fou allié, décimant la Ligue des jeunes travaillistes. 69 morts et 33 blessés, âgés de 15 à 16 ans, sont à déplorer. Un carnage. Refusant d’en faire une oeuvre didactique, Poppe s’en empare de la plus radicale des manières pour exploiter le sujet frontalement, sans amener une quelconque explication, juste de l’immersion pure. En s’attachant à suivre le parcours d’une jeune fille à la recherche de sa soeur, en pleine fusillade, l’histoire suit le cauchemar de Kaja (Andrea Berntzen) durant un long plan-séquence. Une prouesse technique qui confère au film une autre dimension, d’un réalisme saisissant. Une expérience aussi immersive que vertigineuse. La caméra, se faufilant entre les rescapés et rescapées, adopte le regard de Kaja – un personnage purement fictif et créé pour les besoins du film. Guide au milieu des balles et cadavres, ce parti pris de Poppe rend l’horreur encore plus perturbante. Un long supplice pour une oeuvre spectaculaire, dont les pleurs et les cris résonnent, réminiscences d’une cruauté inhumaine. !!Samedi 22 février à 23h55, sur OCS