Helen Mirren en présentatrice et la crème du « Saturday Night Live » pour piliers. « Documentary Now » est une série de faux-documentaires bien fichue et surtout drôle à souhait. Le charisme de Bill Hader aidant, cette première saison parue en 2015 a de quoi vous tirer une bonne tranche de rigolade. Vivvy et […]

Bill Hader aidant, cette première saison parue en 2015 a de quoi vous tirer une bonne tranche de rigolade. Vivvy et sa mère sont les sujets d’un film documentaire de 2 frères. Rien qu’avec ce premier épisode où Bill Hader apparaît en danseuse ratée et sociopathe sur les bords, difficile de ne pas sourire, voire rire aux éclats.

Le décor est planté et ce premier épisode loufoque en appelle d’autres : Dronez – assurément le plus drôle -, articulé de sorte à parodier les reportages du magazine Vice et leur « coolitude » journalistique, nous plonge à travers un reportage dans les entrailles d’un cartel mexicain pour en ramener une interview exclusive, au plus proche d’un criminel : El Chingon, le baron de la drogue, le Robin des Bois du village. Et ce n’est pas tout : comptez sur les apparitions furtives de Jack Black dans la peau du fondateur de Dronez, et le tour est joué. 7 épisodes en forme de Mockumentary, le tandem Hader/Armisen s’amuse à passer du premier Esquimau réalisateur au groupe de rock le « Comité du Jean Bleu », le tout orchestré le plus sérieux possible, pour compiler un vaste panel de personnages hilarants.

L’allant comique des 2 trublions branche la série sur courant comique sans discontinuer et sans la moindre retenue. Pour exemple : la scission du groupe du « Comité du Jean Bleu » au moment où ils sont érigés en tête d’affiche d’un festival qui prône les droits des animaux. Drôlissime quand Bill Hader dans la peau du rocker hippie Clark, s’offusque parce que le band est originaire de Chicago, et à Chicago on ne badine pas avec la viande.

La satire bien huilée et les performances aux petits oignons, « Documentary Now! » assure un bon bol d’air frais comique, un spectacle humoristique digne des meilleurs sketchs du « Saturday Night Live ». Imiter est un fait, mais « Documentary Now! » ne se cantonne pas à de simples parodies : stupide au premier abord, mais malin en sous-couche.