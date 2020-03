« Our Boys » est tirée d’une histoire vraie, celle de 3 adolescents juifs enlevés et tués, puis d’un jeune Arabe abattu en représailles. !Le torchon brûle entre les Juifs et les Arabes. Quand un scénariste respecté et prolifique tel que Hagai Levi (« The Affair », « In Treatment ») co-signe et s’attaque à un sujet si sensible, difficile de ne pas sentir le vent souffler fort, très fort. Réveiller les vieux démons, ceux de 2014, dans une ville de Jérusalem prête à s’embraser quand 3 jeunes sont retrouvés assassinés. Les médias sont sur des oeufs, évitent de ne pas exciter les foules avec des annonces hâtives. La police également se retrouve prise dans l’étau. Mais dès que la vérité éclate, que la mort est prononcée, c’est une véritable levée de boucliers contre les Arabes qui débute.

Une fracture se forme, catapultant le récit dans ce fameux conflit israélo-palestinien. Hystérie collective, une violence toujours plus forte, « Our Boys », après une entame sèche, joliment exécutée, se passant du côté israélien, change d’angle pour partir de l’autre côté, vers les Palestiniens. Une procédure se met en place quand le jeune Mohammad (Ram Masarweh) se fait enlever et lui aussi tuer. L’affaire est évoquée à travers le père, Hussein (Jony Arbid), dans la tenaille d’un conflit grandissant. Un désordre politique s’installe dans lequel se greffe Simon (Shlomi Elkabetz), collaborateur de l’agence de sécurité israélienne (AKA Shabak), voguant entre une salle de contrôle et nombreux interrogatoires. L’agent enquête sur une piste brûlante : des Juifs présumés liés à l’attaque du jeune Mohammad. L’équation commence à se compliquer : quel comprendre les véritables motivations. !Loin d’être qu’un simple enlèvement et meurtre – le poids de l’acte politique est lourd -, « Our Boys » se lance sur le bon ton, sur la bonne rythmique avant de perdre en intensité, coupable d’un relâchement dès son 3ème épisode. Une partie du problème vient de sa longueur, étirant son intrigue sur plus de 10 épisodes de 55 minutes. Trop longue, la série réussit tout de même à maintenir une urgence à maintes reprises. Son réalisme, ses images d’archives, ses affrontements, « Our Boys » apparaît comme un détonateur, un bâton de dynamite politique et humain. Mais l’histoire manque de performance(s) marquante(s), d’nvolée(s) dramatique(s), parfois de profondeur. Néanmoins, au vu du sujet et de la narration souhaitée par Hagai Levi, épaulé par Tawfik Abu Wael et Joseph Cedar, le récit décortique une société entachée de préjugés, sur le point de basculer dans une violence incontrôlable, où la foule scande « mort aux Arabes ». Une colère, une haine qui s’étend. Alors si le format aurait été plus resserré, plus compact, « Our Boys » aurait scintillé de mille feux, pour mieux nous asséner le coup de poing redouté.