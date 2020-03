The New Pope, spectre délicieux de l’abstraction

Pour son retour après 3 ans de pause, Lenny Belardo est toujours dans le coma. Paolo Sorrentino reprend The Young Pope pour en faire The New Pope, avec l’arrivée de John Malkovich dans la peau de Sir John Brannox, nouveau pape en lieu et place du convalescent Belardo. !!9 mois dans le coma et 3 […]

Pour son retour après 3 ans de pause, Lenny Belardo est toujours dans le coma. Paolo Sorrentino reprend The Young Pope pour en faire The New Pope, avec l’arrivée de John Malkovich dans la peau de Sir John Brannox, nouveau pape en lieu et place du convalescent Belardo. !!9 mois dans le coma et 3 transplantations ratées, Lenny Belardo (Jude Law) reste inconscient, mais bien présent dans la tête de tout le monde, errant en spectre malicieux. Pie XIII n’est plus, place à Jean-Paul III, Sir John Brannox (John Malkovich). Après un premier conclave tumultueux et l’accession au trône papal d’un cardinal un temps timide et l’instant d’après conscient de son pouvoir, le Vatican est en proie à la folie de François II. Il se décide de dépouiller le Vatican, ouvrant les portes du lieu sacré aux migrants. Les cardinaux sur les talons, désemparés par cette « montée en température » trop excessive, c’est au secrétaire d’Etat, Voiello (Silvio Orlando), de stopper l’hémorragie. Il décide de chercher un peu de calme en Angleterre, auprès d’un aristocrate nommé John Brannox. Les yeux dessinés à l’eye-liner, affublé d’un costume violet, en velours, le futur pape a plus de l’aristocrate branché, d’un autre temps, que du chef de l’Eglise catholique. !Un premier Scud en forme de premier épisode dans la même lignée que de The Young Pope. Mais cette trajectoire va vite se briser pour proposer une étreinte plus douce, à travers la lentille d’un Sorrentino toujours plus demandeur d’une désacralisation d’un Vatican emprunt de corruption, de manigances. À partir du deuxième épisode, à travers son personnage de Sir John Brannox, l’auteur italien visite l’abstraction des sentiments, de l’intelligence et de la foi. Questionnement incessant, recherche du sens même du pontificat, le traduisant en figure politique corrompue, The New Pope trace un chemin tortueux vers les cieux, draguant la lumière divine pour en extraire sa bonté inexorable. « L’inépuisable imperfection du monde me fait pleurer » ou « la croissance est la seule expression de vie. Mais la question demeure si je veux croître ou vivre » sont des lignes de dialogue à la précision clinique pour évoquer l’excès si cher à Sorrentino. !Même si cette seconde saison décide de faire le contrepoint avec la précédente, d’un point de vue audace et déconstruction du mythe papal, il demeure cette certitude: le Vatican est synonyme d’enfer de corruption et de manipulation. Promenant sa caméra à travers ses longues travées, au prix d’un miracle esthétique, au milieu des cardinaux en soutanes, cette démonstration visuelle et même sonore en devient vertigineuse quand Malkovich s’immisce avec élégance. Le deuxième épisode, synonyme de son arrivée dans la série, se narre à la manière d’un poème anglais du XVIII. De John Keats à Percy Bysshe Shelley, nous retrouvons le gouffre de la mort et la complexité du deuil, de l’amour se jumelant pour étreinte éternelle. Un condensé abstrait, étrange, comme Sorrentino se plaît à le faire. Lui l’observateur aguerri, s’amuse à nous sermonner, nous arguant de questions pour ne laisser qu’une hallucination tout droit venue d’un cinéaste/créateur par comme les autres.Et perché dans sa tour d’ivoire, Sir John Brannox, impeccablement interprété par John Malkovich, s’avance de manière triomphale vers le trône papal pour l’habiller de son excentricité et de sa prose. Le successeur rêvé de Lenny Belardo, campé par un Jude Law christique, incarnation d’un Jésus (ou de Dieu?), errant comme une question sans réponse. Mystère illuminé d’une beauté presque pirandelienne; le pas de retrait pour en faire deux en avant.