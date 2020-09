Terrence Malick est peut-être le plus grand poète des cinéastes en activité. Réalisateur cultivant le mystère, ne se montrant que très peu, voire jamais. Pour son 10e film, Malick explore une nouvelle fois la foi par la voix d’un résistant autrichien : Franz Jägerstätter. Une fresque divine ! L’histoire ne tient que sur quelques lignes, […]

Terrence Malick est peut-être le plus grand poète des cinéastes en activité. Réalisateur cultivant le mystère, ne se montrant que très peu, voire jamais. Pour son 10e film, Malick explore une nouvelle fois la foi par la voix d’un résistant autrichien : Franz Jägerstätter. Une fresque divine ! L’histoire ne tient que sur quelques lignes, mais elle est bien plus vaste et majestueuse qu’une

simple opposition d’un paysan perdu dans ses montagnes autrichiennes. Franz Jägerstätter (August Diehl) est un héros méconnu de l’Histoire, une figure de la lutte contre la montée du nazisme. Sublimé par l’objectif de Malick, par sa prose inégalable, le récit de l’Autrichien devient une allégorie de la foi, un chemin fait de spiritualité pour donner une voix, un chapitre aux âmes les plus humbles.

Une première rencontre, un amour incandescent, une famille qui mène une vie simple. S’en vient la guerre, l’appel d’un pays à rallier l’horreur. Une romance épistolaire débute au milieu de la désolation : « qu’est-il arrivé à notre pays ? » se lamente Franz en écrivant à Fani (Valerie Pachner). Dans la tristesse se cache une beauté profonde, celle d’un homme s’envolant comme un oiseau vers les montagnes. Tourné à la lumière naturelle, « Une Vie Cachée » épouse la grandeur des paysages montagneux, pour se refléter sur la bassesse de la race humaine. Et Malick continue à émerveiller, questionnant la foi, l’humilité, notre rapport à l’existence et ses débouchés.

Le maître de la contemplation reste fidèle à son cinéma, ses plans hallucinés, ses personnages mutiques, se fuyant et se scrutant ; les regards valent bien plus que des mots. Terrence Malick tient sa cour – nous, spectateurs – dans le féérie et le déclin. Son film s’effondre derrière Franz. Sur lui repose cette colère intérieure, oublieux de tout mal. Il n’est qu’un soldat contre son gré, blême et forcé, à la recherche de jours meilleurs. Un combat sublimé par cette fameuse « narration décentrée » – une voix-off qui ne recoupe pas exactement avec ce qu’on voit à l’écran. Malick convoque ses inspirations philosophiques – Martin Heidegger en figure de proue – et explore le libre-arbitre, la liberté sous toutes ses formes, dans sa souffrance et sa beauté. Vivre au-dessus des nuages, loin de l’orage qui gronde, « Une Vie Cachée » est avant tout d’une pureté esthétique comme seul Malic sait le faire.

Virtuosité du cadre, poème visuel sinuant à travers les plaines verdoyantes, la fresque glisse silencieusement vers une image souvent présente chez Malick : la figure christique. Fran Jägerstätter – magnifique August Diehl – l’embrasse, cristallise le récit pour fendre les abimes moraux. Un chemin vers la lumière, en passant par les ténèbres, par le prisme de la contemplation. « Une Vie Cachée », splendeur parmi les ombres, est une fresque hypnotique.